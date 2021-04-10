banner39

Polonya'da işletme sahipleri eylem yaptı

Polonya'nın Varşova kentinde Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletme sahipleri devletten destek almadıklarını belirterek eylem yaptılar.

Avrupa 10.04.2021, 16:16
Polonya'da işletme sahipleri eylem yaptı

Polonya'nın Varşova kentinde toplanan bir grup gösterici, Nisan 2010'da meydana gelen Smolensk uçak kazası kurbanlarını anmak için düzenlenen tören sırasında hükümeti protesto etti. Protesto, ülkede devam eden Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen ve hükümetten mali destek almadıklarını iddia eden işletme sahipleri tarafından düzenlendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
banner53
#Polonya #eylem #salgın
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak