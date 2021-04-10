Polonya'da işletme sahipleri eylem yaptı

Polonya'nın Varşova kentinde toplanan bir grup gösterici, Nisan 2010'da meydana gelen Smolensk uçak kazası kurbanlarını anmak için düzenlenen tören sırasında hükümeti protesto etti. Protesto, ülkede devam eden Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen ve hükümetten mali destek almadıklarını iddia eden işletme sahipleri tarafından düzenlendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.