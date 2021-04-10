Polonya'da işletme sahipleri eylem yaptı
Polonya'nın Varşova kentinde Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen işletme sahipleri devletten destek almadıklarını belirterek eylem yaptılar.
Avrupa 10.04.2021, 16:16
Polonya'nın Varşova kentinde toplanan bir grup gösterici, Nisan 2010'da meydana gelen Smolensk uçak kazası kurbanlarını anmak için düzenlenen tören sırasında hükümeti protesto etti. Protesto, ülkede devam eden Kovid-19 kısıtlamalarından etkilenen ve hükümetten mali destek almadıklarını iddia eden işletme sahipleri tarafından düzenlendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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