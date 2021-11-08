Polonya'da tehlike: Daha bulaşıcı

Polonya, bir çok noktada bulaşıcılığı son derece yüksek H5N1 kuş gribi salgını patlak verdiğini duyurdu.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (OIE) yapılan açıklamada salgından etkilenen çiftliklerdeki kümes hayvanı sayısının 650 bine yakın olduğu vurgulandı.

Salgın ülkenin doğusundaki 4 hindi ve 1 tavuk çiftliğinde batısında da 1 hindi ve kaz çiftliğinde görüldü.

Avrupa genelinde son haftalara görülen kuş gribi vakaları nedeniyle Fransa ve İrlanda da alarm seviyeleri yükseltilerek kümes hayvanı çiftliklerinde önlemler arttırılmıştı.

Fransız hükümetinden yapılan açıklamada ağustos ayı başından bu yana Avrupa genelinde 130 kuş gribi vakası görüldüğü vurgulanmıştı.

Kuş gribi vakalarının göç sezonlarında artmasından dolayı, salgınların büyük olasılıkla çok sayıda ülkeyi geçen yabani kuşları kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Euronews