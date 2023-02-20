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Polonya'dan Belarus'a misilleme: Doğu sınırından geçemeyecekler

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkenin doğusunda bulunan Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldı.

Avrupa 20.02.2023, 18:12
Polonya'dan Belarus'a misilleme: Doğu sınırından geçemeyecekler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Belarus makamlarının Polonyalılara getirdiği kısıtlamalara karşı atıldığı ifade edildi.

Kaminski'nin Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldığı belirtilen açıklamada, kararın 21 Şubat saat 19.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Açıklamada, Belaruslu yük taşıyıcılarının, Litvanya ve Letonya üzerinden Belarus'a geçiş yapabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
#Polonya #Belarus
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