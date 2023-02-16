Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Bartkowiak: 12 kişiyi kurtardık ve 12 dünya kurtarmış olduk

Bartkowiak, Polonyalı arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmaları, Türkiye'den Varşova'ya dönüşlerinde havalimanında AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de çalışan Polonyalı ekiplerin elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Bartkowiak, itfaiyeciler için bir can bile kurtarmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Bartkowiak, "Türkiye'ye yardım edebildiğimiz için mutluyum. 12 kişiyi kurtardık ve 12 dünya kurtarmış olduk. Türkiye'ye kalpten sevgilerimi iletiyorum." diye konuştu.

Polonyalı Krawczyk, Türkçe başsağlığı diledi

Polonyalı ekibi karşılayanlardan Pawel Krawczyk de ülkesinden Türkiye'ye giden kurtarma ekipleriyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Çünkü orada çok büyük iş yaptılar, birçok kişi kurtardılar. Böyle durumlarda bu şekilde davranmalıyız." dedi.

Demeç verirken Türkçe konuşmayı tercih eden Krawczyk, kendi çabalarıyla Türkçe öğrendiğini vurgulayarak, "Deprem nedeniyle çok üzgünüm, başınız sağ olsun." ifadesini kullandı.

6 saatte Türkiye'ye gitmeye hazır hale gelmişlerdi

Polonya'nın Türkiye'ye gönderdiği kurtarma ekibi 6 saatte Türkiye'ye gitmeye hazır hale gelmiş ve sonrasında ekibe ilave bazı madenciler de deprem bölgesine ulaşmıştı.

Polonya, medikal ekipmanlar, doktor ve hemşirelerle bir de sahra hastanesi göndermiş ve ekipler Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yaparak 12 kişiyi kurtarmıştı.

Varşova yönetimi, son olarak destekler çerçevesinde stratejik rezervlerinden jeneratör, battaniye ve kışlık çadırın bulunduğu 3 yardım tırını, yanında bazı talep edilen ilaçlarla Türkiye'ye gönderme kararı almıştı.