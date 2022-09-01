Polonya eski defterleri karıştırıyor: Almanya'dan tazminat istediler

Polonya İkinci Dünya Savaşı'nda uğradığı mali zarar için Almanya'dan 1.3 trilyon dolar tazminat isteme kararı aldı.

Polonya hükümeti savaşın neden olduğu bu zararın tazmini için Almanya'yı pazarlığa davet edeceklerini sürecin 'zor ve uzun olacağını' açıkladı.

Polonya, daha önce de Alman hükümetinden 850 milyar dolar talep etmişti ancak konuyla ilgili resmi bir girişim yapılmadı.

Polonya'da iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, ülkesinde Almanya'nın neden olduğu İkinci Dünya Savaşı kayıplarını 6.2 trilyon zloti (1.32 trilyon dolar) olarak hesapladıklarını söyledi.

Kaczynski, hesaplamanın 'muhafazakar' olduğunu, rakamın artabileceğini söylerken, Almanya'dan resmi tazminat talep edeceklerini kaydetti.

Polonya'da 3 milyonu Yahudi toplam 6 milyon kişi savaş sırasında hayatını kaybetmişti.

Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplar nedeniyle İsrail’e yaklaşık 1,8 milyar, Yunanistan’a ise yaklaşık 60 milyon euro tazminat ödedi.

Kaynak: Euronews