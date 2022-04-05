Polonya harcamaya devam ediyor: 250 adet Abrams tankı için anlaştılar

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından savunma harcamalarını artırma kararı alan Polonya, 250 adet “Abrams” model tank satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet tankın maliyetinin 4,75 milyar dolar olduğunu belirterek, ilk teslimatın bu yıl içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Son anlaşma iki ülke arasında savunma sanayi alanında son yıllarda giderek artan önemli işbirliğinin son adımı olarak görülüyor.

Ukrayna krizinin başlamasının ardından ABD, Polonya’da ilave 5 bin asker daha konuşlandırma kararı almıştı.

Polonya, oransal olarak en fazla savunma harcaması yapan 3. ülke

NATO’nun 2021 yılı savunma harcamaları raporuna göre, gayrisafi yurt içi hasılaya oranla (GSYH) en fazla savunma harcaması yapan üye ülkeler içinde Polonya 3. sırada yer alıyor.

Oransal olarak geçen yıl Yunanistan GSYH'nin yüzde 3,59'unu, ABD yüzde 3,57'sini, Polonya yüzde 2,34'ünü, İngiltere yüzde 2,25'ini savunma harcamasına ayırdı.

NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamaları 2021'deki tahmini rakamlara göre 1,17 trilyon doları buldu.

Geçen yıl 30 NATO müttefikinin toplam savunma harcamasının yüzde 69'unu ABD yaptı. ABD'nin savunma harcamaları 811 milyar dolar tuttu.

ABD'den sonra en çok savunma harcamasını 72 milyar dolar ile İngiltere, 63 milyar dolar ile Almanya, 57 milyar dolar ile Fransa ve 27 milyar dolar ile Kanada yaptı.

Rapora göre, 2021'deki cari fiyatlarla Türkiye'nin tahmini savunma harcamaları 13 milyar dolar oldu.

Kaynak: Euronews