Polonya İsrail gerginliği büyüyor

Tvn24'te yer alan habere göre, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Paweł Jabłonski, dün sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Livne'nin, İsrailli öğrencilerin Polonya'daki Holokost anıtlarını ziyaret etmesine izin vermeyen Polonya hükûmetini eleştirmesinin ardından, 17 Ekim'de Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirdi.

Polonya'nın gezilerle ilgili tutumunun ağustostan bu yana değişmediğini belirten Jabłonski, "İsrailli grupları yarından itibaren karşılamaya hazırız. Güvenlik kuralları diğer benzer ülkelerdekiyle aynı olmalı, yani silahlı koruma olmamalı. Polonya'ya aynı standarda göre muamele edilmelidir." ifadesini kullandı.

Polonya basınında çıkan haberlere göre, Livne, Polonya hükumetini bu hafta başlarında Nazi imha kampı Sobibor'daki Holokost anıtlarını ziyaret edecek öğrencilerin gezilerine izin vermediği için eleştirmişti.