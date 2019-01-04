Polonya Kilisesi yeni Ukrayna Kilisesini tanımadı

Polonya Katolik Kilisesi Patriği Sawa, İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks kilisesinin patriği Bartholomeos'e bir mektup göndererek, Polonya Kilisesi'nin Ukrayna'da son zamanlarda oluşturulan yapıyı tanımadığını ve sorunları daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Polonya Kilisesi'nin başkanı, Patrik Bartholomew'e, Ukrayna'daki kararlarını tartışmak üzere yerel Ortodoks kiliselerinin tüm primatlarının (Üst düzey kilise görevlisi) bir araya gelmesini istedi. Mektubunun bir kopyası ve Konstantinopolis Patriğinin cevabı, Polonya Büyükşehir'i tarafından tüm yerel kiliselerin başkanlarına bilgi olarak gönderildi.

Poroşenko bağımsızlık belgesi için İstanbul'a geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için "Tomos" adlı bağımsızlık belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere 6 Ocak'ta İstanbul'a geliyor. Poroşenko, Fener Rum Patrikhanesi'nin 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar verilmesi sonrası "Tomos" adı verilen Patrik kararnamesini alacak

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ortodoks Kilisesi15 Aralık tarihinde Moskova Patrikhanesinden ayrılarak yeni birleşik bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesini kurmuştu. Karar Moskova tarafından sert tepki görmüştü.

Ukrayna ve Rusya arasında uzun zamandır devam eden çatışmaların arasında Kiliseslerin ayrışması gerginliği arttırdı. Ukrayna'ya izin veren Fener Rum Patrikhanesi ile Rusya arasında da gerginlik yaşanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 15:54