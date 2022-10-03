Polonya'nın Almanya'dan talep ettiği tazminat resmiyete döküldü

Leh Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau konu ile ilgili açıklamasında Almanya'ya gönderilecek diplomatik bir notanın imzalandığını ve Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ziyareti öncesinde tazminat talebinin kendisine iletileceğini belirtti.

Rau düzenlediği basın toplantısında "(Nota) Polonya Dışişleri Bakanılığı'nın, tarafların saldırganlık ve Alman işgalinin sonuçlarına ilişkin meseleyi kalıcı ve etkili bir şekilde çözmek üzere derhal adım atmaları gerektiği yönündeki görüşünü ifade etmektedir" dedi. Rau ayrıca, çözümün söz konusu "saldırı ve işgal nedeniyle Polonya devletinin uğradığı maddi ve manevi kayıplar için" Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından "tazminat ödenmesini" içermesi gerektiğini söyledi. Bakan ayrıca Nazi rejimi mağdurlarına tazmin edilmesinin yanı sıra "el konulan" Polonya kültür varlıkları ve arşiv belgeleri sorununa da net bir çözüm bulunması gerekliliğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lukasz Jasina da Rau'nun konuyu Salı günü Varşova'ya ziyarette bulunacak Alman mevkidaşı ile görüşeceğini söyledi.

Varşova, 1 Eylül'de yayınladığı bir raporda İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kayıplarını 6.2 trilyon zloti (1.26 trilyon dolar) olarak tahmin edildiğini açıklamıştı.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, bu toplamın "çok önemli bir kısmının 5.2 milyondan fazla Polonya vatandaşının ölümünün tazminatı olduğunu" söylemiş, Polonya'nın bu tazminatları almasının "uzun ve zor bir süreç" olacağını sözlerine eklemişti.

Alman Dışişleri Bakanlığı nota hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Fakat Berlin yönetimi daha önce Polonya'dan gelen tazminat taleplerini reddetmiş, buna sebep olarak da Polonya'nın 1953'te savaş tazminatlarından feragat etmesini göstermişti. Bu feragat kararının Varşova tarafından birkaç kez teyit edildiğini de ileri süren Almanya, Yunanistan'ın da geçmişteki tazminat taleplerine karşı da aynı argümanları öne sürmüştü.

Polonya'da 3 milyonu Yahudi toplam 6 milyon kişi savaş sırasında hayatını kaybetti.

Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplar nedeniyle İsrail’e yaklaşık 1,8 milyar, Yunanistan’a ise yaklaşık 60 milyon euro tazminat ödedi.

Kaynak: Euronews