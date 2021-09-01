Polonya OHAL ilan etmeye hazırlanıyor

Polonya'da hükümet, Belarus sınırından geçen göçmen sayısındaki artış nedeniyle cumhurbaşkanından olağanüstü hal ilan etmesini istedi.

Geçtiğimiz aylarda çoğunluğu Ortadoğu kökenli binlerce göçmen Belarus'tan Polonya'da yasadışı yollardan geçmeye çalışmıştı.

Hükümet ise yabancı aktörlerden ve ülkedeki protestoculardan kaynaklanabilecek potansiyel riskler nedeniyle acil durum çağrısında bulunuyor.

Avrupa Birliği ise Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu istikrarsızlık yaratmak için göçmenleri AB ülkelerine gitmeye zorlamakla suçluyor.

Bakanlar kurulunun cumhurbaşkanından 30 günlük OHAL talep etmeye karar verdiğini duyuran Başbakan Mateusz Morawiecki, "Minsk şehrinde yazılan ve Lukaşenko'nun sponsor olduğu senaryoya göre hayata geçirilen bu saldırgan hibrit hareketleri durdurmamız lazım," ifadelerini kullandı.

Başbakan sınır boyundaki 183 kasaba ve köyde acil durum yönetmeliğinin uygulanmasını istiyor.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre OHAL kapsamında tüm gösteriler yasaklanacak ve herkese kimlik taşıma zorunluluğu getirilecek. Yetkililer OHAL'in bölge sakinlerinin günlük hayatı ve tarımsal aktivitelerini etkilemeyeceğini duyurdu.

Hükümetle benzer çizgide olan Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da talebi hızla değerlendireceğini belirtti ve kabul edeceğinin sinyallerini verdi.

OHAL'in yürürlüğe girebilmesi için cumhurbaşkanının kararının mecliste de onaylanması gerekiyor.

Polonyalı sınır polisleri ağustos ayı içerisinde 3 bin 200 kişinin Belarus'ta Polonya'ya kaçak bir şekilde geçmeye çalıştığını açıkladı. Öte yandan 30'dan fazla Afgan göçmen sınırda 3 haftadan uzun bir süredir Belaruslu ve Polonyalı güvenlik güçleri arasında sıkışıp kalmış durumda.

Hafta sonunda Polonya Vatandaşları (Obywatele RP) adlı aktivist gruba üye 13 kişi sınırdaki dikenli telleri keserek yeni bir yol açmaya çalışırken gözaltına alındı.

Kaynak: Euronews