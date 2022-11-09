Polonya, ordu için yapılan harcamaları artıracak

Slovakya Başbakanı Eduard Heger ile Polonya'da düzenlenen "Puma-22" tatbikatını izleyen Morawiecki, Orta Avrupa ülkelerinin caydırıcılık güçlerini ve askeri işbirliğini artırdığını söyledi.

Morawiecki, gelecek yıl Polonya hükümetinin silahlı kuvvetleri modernize etmek için 100 milyar zlotiden (21,4 milyar dolar) fazla harcama yapacağını, bunun 130 milyar zlotiye kadar çıkabileceğini kaydetti.

Söz konusu harcamanın Polonya GSYİH'nin yüzde 3 ile 4'ü arasında olacağını belirten Morawiecki, "En iyi strateji, rakibini kendi ordusunun gücüyle ve başkalarıyla işbirliği yaparak caydırmaktır." ifadelerini kullandı.

Heger ise hükümetinin "silahlı kuvvetleri yoğun bir şekilde modernize ettiğini" belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölgesel savunma işbirliğinin gerekliliğini gösterdiğine dikkati çekti.

Polonya, halihazırda GSYİH'nin yüzde 2'den fazlasını ordusuna harcıyor.