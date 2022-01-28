Polonya sınıra duvar örüyor

Polonya, Belarus tarafından sınıra itilen göçmenlerin yasa dışı yollardan Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçmesini engellemek amacıyla doğu sınırına 394 milyon dolarlık bir duvar inşa etmeye başladı.

Orta Doğu ve Afrika'dan gelen binlerce göçmenin Polonya ve Litvanya'nın Belarus ile olan ormanlık sınırına yaz aylarında gelmesi sonucu Polonya, Belarus sınırını dikenli tel kullanarak kapatmış ve güvenlik görevlisi sayısını artırmıştı.

AB, göçmenlerin Belarus'un "otoriter" lideri Aleksandr Lukaşenko tarafından, uluslararası çapta "hileli" olarak kabul edilen bir seçimin ardından Batı'nın Minsk'e uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak kullanıldığını söylüyor.

Sınır bölgesinde dondurucu soğukların da etkisini göstermesi ile yaşam şartları göçmenler için daha da zorlaşırken şu ana kadar 12'si hayatını kaybetti.

Polonya'nın inşa edeceği 5 buçuk metre yüksekliğindeki duvar, Belarus sınırının kara kısmı boyunca 180 kilometreden fazla uzunluğa sahip olacak. Dört farklı noktada iki inşaat şirketi tarafından yürütülecek çalışmaların maliyetinin yaklaşık 394 milyon dolar olacağı ve gelecek haziranda tamamlanacağı açıklandı.

"Duvarlar asla bir çözüm olmaz"

Projeyi eleştiren birçok kişi ve çevreci ise duvarın göçmenleri durduramayacağını, ancak Avrupa'nın son bozulmamış ormanlık alanlarından biri olan Bialowieza Ormanı'na zarar vereceğini söylüyor.

Duvara "kesinlikle karşı" olduğunu açıklayan göçmen ve sığınmacılara yardım örgütü Grupa Granica'dan (Sınır Grubu) Natalia Gebert, "Duvar sadece engellileri, zayıfları ve hastaları durdurur. Tehlikeden kaçan çaresiz insanları yollarından alıkoyamaz" dedi.

2022'nin ilk üç haftasında 51'i çocuk 350'ye yakın kişiden yardım çağrısı aldıklarını belirten Gebert, "Duvarlar asla bir çözüm olmaz. Gazze, Meksika ya da Mısır'daki gibi hangi duvara bakarsanız bakın, o duvarın altında bir yeraltı şehri vardır" ifadelerini kullandı.

Ocalenie (Kurtuluş) Vakfı'ndan Kalina Czwarnog ise duvar için ayrılan paranın göçü "insani bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun şekilde" yönetmek için harcanabileceğini söyledi.

Kaynak: Euronews