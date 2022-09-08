Polonya ve Baltık ülkelerinde Rus turistlere uygulanacak kısıtlama bu ay başlayacak

Estonyalı yayın kuruluşu ERR’in haberine göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, düzenlediği basın toplantısında "Letonya, Litvanya ve Polonya ile birlikte, turizm amaçlı seyahat etmek isteyen Rus vatandaşların girişine önemli ölçüde kota koymak istiyoruz." dedi.

Kallas, kamyon şoförleri, diplomatlar ve insani nedenlerle seyahat edenler de dahil olmak üzere kısıtlama uygulanacağını kaydetti.

Kısıtlamanın nedenlerinden birinin güvenlik önlemleri olduğunu belirten Kallas,19 Eylül’den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya girişlere kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da, Rus vatandaşların Estonya'ya gelmemesi önerisinde bulunarak, "Burada hoş karşılanmıyorsunuz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, 19 Eylül'ü işaret ederek, o tarihten itibaren Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının turizm, spor veya kültür amacıyla Estonya'ya giriş yapamayacağını söyledi.

Bakanlık, bu kararla her gün gelen 400-500 Rus ziyaretçi sayısının 100'e düşeceğini tahmin ediyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa’yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." ifadesini kullanmıştı.