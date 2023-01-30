banner39

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9,5 milyonu geçti

Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 30 Ocak itibarıyla 9,5 milyonu aştı.

Avrupa 30.01.2023, 12:53 30.01.2023, 13:01
Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9,5 milyonu geçti

Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 22 bin 700 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 510 bin oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 7 milyon 660 bin olduğu kaydedildi.

#Polonya #Ukrayna
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?