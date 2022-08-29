Polonya’da kömür için kuyruklar oluştu

Fransa’da yükselen odun ve talaş satışlarının ardından Polonya’da da kömüre talep arttı. Düzinelerce özel araç ve kamyon, Bogdanka kömür madeninde bulunan satış ofisi önünde sıraya girdi. Yakıt tedarik problemini kış gelmeden çözmek isteyen Lehler, yaşanan görüntülerin kendilerine Sovyetler Birliği dönemini hatırlattığını belirtti. Bogdanka maden işletmesinin sözcüsü Dorota Choma, bölge halkı için kömür satmayı planladıklarını ve bekleme sürelerini azaltmak için hafta sonu tatili satışlara devam edileceğini söyledi. Uzmanlar, Rus kömürüne ambargo koyulmasının ardından Polonya’da çıkarılan kömürün iç pazara yetip yetmeyeceği konusunda endişeli. Zira bundan önce ülke içindeki kömür madenleri, ürünlerinin çoğunu elektrik üretimi için termik santrallere satıyordu.