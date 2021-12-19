Polonya’da medya yasa tasarısına protesto

Polonya genelinde pazar günü düzenlenen gösterilerde, ABD ve Avrupa Birliği’nin de tepkisine yol açan medya yasa tasarısı protesto edildi.

Göstericiler, Poloyonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya parlamentoda kabul edilen yasayı veto etmesi için çağrı yaptı. Göstericiler, 'özgür medya, özgür insanlar' yazılı pankartlar taşıdı.

AB, medya özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle yasanın iptal edilmesini istiyor. Yasa tasarısı, yabancı medyanın faaliyetlerinin kısıtlanmasını öngörüyor.

Tasarı yasalaşırsa, AB dışındaki ülkelerden şirketler, Polonya'da televizyon ve radyo kanallarında yüzde 49'dan fazla hisseye sahip olamayacak.

Polonya Parlamentosu, senatonun geri çevirdiği, tartışmalı medya yasa tasarısını önceki gün onayladı. Buna göre, AB üyesi olmayan ülkelerin şirketleri, ülkedeki televizyon ve radyo platformlarının hisselerinin yüzde 49'undan fazlasını ellerinde tutamayacak.

ABD'nin tepkisini çeken yasa tasarısı

Tasarı yasalaşırsa, ülkenin en büyük özel televizyon platformunun sahibi olan Amerikan Discovery, hisselerinin büyük bir kısmını satmak zorunda kalacak. Tasarı, Polonya ve ABD arasındaki ilişkilerin de son dönemde gerginleşmesine yol açtı.

Tasarıyı sunan iktidar partisi ise amaçlarının, Polonya medyasını AB dışındaki Rusya gibi düşman aktörlerden korumak olduğunu söylüyor.

Devlet tarafından yönetilen petrol şirketi PKN Orlen’in, bölgesel gazetelerin Alman sermayeli yayıncı şirketini satın alacağı yolundaki haberler, yine ülkede medya özgürlüğüyle ilgili tartışmaları alevlendiriyor.

Kaynak: Euronews