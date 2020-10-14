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Polonya’da rekor seviyede can kaybı

Polonya’da mart ayından bu yana korona virüs vakalarında rekor seviyede can kaybı yaşandı

Polonya’da rekor seviyede can kaybı

İkinci dalganın yaşandığı Avrupa’da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında rekor seviyelere ulaşan artış sürerken, can kayıpları da gün geçtikçe artıyor.

Polonya’da virüs kaynaklı günlük can kaybı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 526 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 804’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 217’ye çıktı. Krakow'daki vatandaşların Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı görüldü.

Kaynak: AA

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