Polonyalı emniyet amirine "patlayan" hediye veren Ukraynalı yetkilinin görevine son verildi

Kaminski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili Ukrayna'da cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Söz konusu hediyenin, Ukrayna Acil Durumlar Devlet Dairesi Başkan Yardımcısı Dmytro Bondar tarafından verildiğini belirten Kaminski, "Hediyeyi Szymczyk'e vermekten sorumlu olan Bondar'ın görevden alındığına dair bilgi aldım." ifadesini kullandı.

Szymczyk'in, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında aldığı bir hediyenin 15 Aralık'ta Varşova'daki polis merkezinde patlaması sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Patlamada bir sivil çalışanın hafif yaralandığı, hediye paketinde ne bulunduğuna dair detaya yer verilmemişti.

Szymczyk, 17 Aralık'ta bir radyoya yaptığı açıklamada, ofisindeki patlamaya el bombası fırlatıcısının neden olduğunu söylemişti.

Üst düzey bir emniyet görevlisinin bir bomba atarı çalıştırarak patlamasına neden olması da ülke medyasında eleştirilere neden olmuştu.