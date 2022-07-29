Polonyalı gaz şirketi enerji fiyatlarını karşılayamadığı için kredi kullanacak

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci bankası Bank Pekao (PKO S.A) ile 1 milyar euro tutarında (4,8 milyar zloti) kredi için anlaşma sağladı.

Polonya Basın Ajansı (PAP) tarafından paylaşılan belgeye göre, kredi "acil durum" kapsamında kullanıldı.

Ayrıca, söz konusu kredi hazine garantili olacak ve şirket piyasayı izleyerek gerekirse alternatif adımlar da atabilecek.

Rus enerji şirketi Gazprom daha önce yaptığı açıklamada, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu bildirmişti.

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNİG de Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu teyit ederek, söz konusu adımın sözleşmenin ihlali olduğunu bildirmişti.

Belgede sürekli artan enerji fiyatlarına değinilerek, "Enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle Bank Pekao ile 1 milyar euro tutarında (4,8 milyar zloti) kredi alımı için anlaşma sağlandı." ifadesi kullanıldı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de dün yaptığı açıklamada, Varşova'nın yıl sonu itibarıyla enerji bağımsız bir ülke olacağını söylemişti.