Polonya, komşusu Slovakya'dan 3 Kovid-19 hastası kabul etti

Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska tarafından yapılan açıklamada, Slovakya’dan getirilen 3 kişinin solunum cihazına ihtiyaç duyan ileri düzeyde Kovid-19 hastaları oldukları ifade edildi.

Salgının ikinci dalgasının çok etkili olduğu Slovakya'dan yeni hastaların da kabul edileceğini kaydeden Kraska, aynı şekilde Çekya'dan da Kovid-19 hastalarının getirtileceğini bildirdi.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusla Avrupa'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Slovakya'da son iki haftada virüse bağlı can kayıplarının ciddi oranda artış göstermesi, bu ülkeyi dünya genelinde toplam nüfusa oranla ölü sayısında ilk sıraya yükseltti.

Artan vaka sayıları ve can kayıpları nedeniyle sağlık sisteminde ciddi sorunlar yaşayan Slovakya, 17 Şubat'ta Avrupa Birliği'nden (AB) acil yardım talebinde bulunmuştu.

Bu arada günlük vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiği Çekya'da Sağlık Bakanı Jan Blatny 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Polonya, Almanya ve İsviçre'den hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi yönünde talepte bulunmuştu.

AA