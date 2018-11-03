Poroşenko ayağının tozuyla Patrikhane anlaşması imzaladı

Ziyaret için Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ayağının tozuyla ilk olarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi ile işbirliği anlaşması imzaladı

Poroşenko ayağının tozuyla Patrikhane anlaşması imzaladı

Ukrayna lideri Petro Poroşenko, ziyaret için geldiği Türkiye'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyareti, işbirliği anlaşması imzalanmasına sahne oldu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile biraraya gelen Poroşenko, ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tarihi bir gün. Ekümenik Patrik ile işbirliği ve ortak çalışma anlaşması imzaladık."

Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.

Kaynak: Sputnik

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