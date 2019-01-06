Poroşenko'dan İstanbul'da pazar ayini

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" (Ortodoksluk'ta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen Ortodoks kiliselerine verilen ad) kazandıran kararnameyi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun katıldığı törenle verdi.

Poroşenko ve ailesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi Paşpiskoposu Epifaniy, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko ve beraberindekiler, burada düzenlenen ayine katıldı.

Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "otosefali" statüsü kazandıran "Tomos" adı verilen kararnameyi Başpiskopos Epifaniy'e takdim etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Aya Yorgi Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katıldı.

Fener Rum Patrikhanesi, 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti.