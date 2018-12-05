Poroşenko Ortodokslarla toplantı yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Birleştirici Toplantısı"nın 15 Aralık’ta düzenleneceğini duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Petro Poroşenko, “Toplantı 15 Aralık 2018 tarihinde her zaman Ukrayna’nın dini yaşamının merkezi olan Azize Sofya Katedrali’nde düzenlenecek.” diye belirtti.

Birleştirici toplantıya Kiev Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi ve Moskova Patrikhanesine bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi başpiskoposları kilisenin birleşmesi ile ilgili kararı kabul ederek ortak kilisenin başkanını seçecekler. Fener Rum Patrikhanesi daha sonra toplantıda seçilen başkana Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık (otosefali) veren Tomos’u (bağımsızlık yetki belgesi) teslim edecek.

Bilindiği gibi, İstanbul'a geçen Kasım ayında düzenlediği ziyaret kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılması ve bağımsızlığına ilişkin devam eden süreçle ilgili iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: QHA