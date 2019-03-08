Portekiz, dayakçı kocaları koruyan yargıcı tartışıyor

Portekiz, eşlerini döven kocalara özellikle düşük ceza veren ya da şiddet suçlularının cezasında hükmü erteleyen yargıç Joaquim Neto de Moura'yı tartışıyor. Yargıç gerekçe olarak İncil'den alıntılar gösterdi ve kadınların zina yapmak suretiyle kendilerini suçlu duruma düşürdüklerini ileri sürdü.

Dünya çapında toplumsal cinsiyet temelli şiddet olaylarında hayatını kaybeden kadınların sayısı, terör saldırılarında ölenlerin dört katı. Portekiz'de her yıl ortalama 33 kadın öldürülüyor. Cinayet oranı genel itibariyle düşüş gösterse de kadın cinayetlerinin sayısı artıyor. ... Bir yargıç önyargıların ve köhnemiş görüşlerin kılavuzluğunda hareket edebilmeli mi? ... Yoksa 'sadakatsizlik ve cinsel ahlaksızlık' gibi geri zekalı gerekçelerden korunmak üzere asgari düzeyde bilimsel (sosyolojik, tarihi, psikolojik) bilgiye mi sahip olmalı? Kendi bilgi seviyesini güncelleme sorumluluğu, faaliyetleri yurttaşların hayatına ve devletle ilişkilerine etki eden doktorlar, öğretmenler ve sosyal hizmet çalışanları için mi geçerli sadece, yoksa yargıçları da kapsıyor mu? (Público gazetesi)

Diário de Notícias'da yazan Nuno Artur Silva da, modern Portekiz'deki bu duruma tahammül edemiyor:

“Haberleri okudum, hepsi son derece üzücüydü. Portekiz'de aile içi şiddete maruz kalanların, saldırıların ve ölülerin sayıları. Yaşadığımız modern çağda bile kadınlar öldürülmeye devam edilirken toplum onları koruyamıyor. Aile içi şiddet. Aile ve şiddet sözcüklerinin bir tezat olması beklenir ama ne yazık ki değil. Portekiz realitesine ilişkin bu üzücü haberlere, bizleri sindirmek yerine sokaklara dökülmemize neden olacak bir başkası eklendi: Erkeklerin kadınlara yönelik şiddetini tekrar tekrar meşru gösterdiği dava hükümlerini İncil alıntılarıyla gerekçelendiren bir yargıç var.”

Kaynak: Ajanslar