Portekiz'de binlerce çalışan greve gitti

Ülke genelindeki grevler nedeniyle birçok okul ve mahkeme çalışmadı. Hastane randevuları ve ameliyatlar iptal edildi ve çöpler toplanmadan bırakıldı.

Pek çok Avrupa ülkesi, yüksek enerji fiyatları ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle benzer protestolar ve grevler gerçekleştiriyor.

Portekiz'deki 730 bin kamu görevlisinin yaklaşık yarısını temsil eden 'Kamu Yönetimi Birliği Ortak Cephesi' isimli sendika, alınan bir günlük grev ile hayatı duraklatmayı başardı.

Sendika koordinatörü Sebastiao Santana gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yıl tüm işçiler enflasyon nedeniyle zaten bir aylık maaşlarını kaybetti ve giderek daha da fakirleşiyoruz." dedi.

Kaynak: Euronews