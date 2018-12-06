Portekiz'de mahkumlar ayaklanma başlattı

Portekiz'deki cezaevi polislerinin çalışma koşullarında iyileşme talebiyle yaptıkları greve mahkumlar ayaklanmayla karşılık verdi.

Cezaevi polisi geçen hafta yaptıkları 4 günlük greve bugün yeniden başladı. Yeni grevin bir hafta süreceği belirtilirken, Lizbon ve ülkenin kuzeyindeki Custoias cezaevlerinde mahkumların ayaklanmaya başladığı bildirildi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, yakınlarının ziyaretinin grev dolayısıyla iptal edilmesine tepki gösteren Lizbon cezaevindeki 170 kadar mahkum pazartesi günü, kaldığı "B" koğuşundaki yatakları ve kağıtları yaktı. Yaklaşık 1,5 saat süren eylemde itfaiye ve polisin koğuşa girmesine izin verilmediği ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Custoias cezaevinde de dün öğle yemeğine katılmayı reddeden bir grup mahkumun yemekleri cezaevi memurlarının üzerine atmaya başladığı, polisin olayları kontrol altında tutmak için plastik mermi ile havaya ateş açtığı aktarıldı.

Cezaevi polisinin grevleri ve mahkumların eylemlerini Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın yakından takip edip, gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendirildiği açıklandı.

Adalet Bakanı Francisca Van Dunem de gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "İnsani boyutta bakarsak, bu tip mücadele için ideal bir zaman değil. Devletten talebi olan cezaevi polislerinin mahkumları cezalandırması iyi bir yöntem değil." dedi.

Grev dolayısıyla Noel döneminde geleneksel olarak yapılan mahkum ve yakınları arasındaki toplu yemek organizasyonun da iptal edilebileceği duyuruldu.

Ülkedeki yaklaşık 4 bin 300 cezaevi polisi özellikle fazla mesai ile ilgili düzenlemeler talep ediyor.

Kaynak: AA