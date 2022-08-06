Portekiz'de yabancılar için göç yasası değiştirildi

Turizm ve inşaat sektörlerinde iş gücü açığı olan Portekiz, göçmenlik kanununu yurt dışından işçi göçünü kolaylaştıracak şekilde değiştirdi.

Perşembe günü resmen yürürlüğe giren metne göre, özellikle "dijital göçebelerin" vize kabulünü kolaylaştıran değişiklikler yapıldı.

Temmuz ayında parlamentoda oylanan bu yeni göçmenlik yasası, Portekiz'e iş arama maksadıyla gelen göçmenlerin 120 gün süreli ve sonrasında 60 gün daha uzatılabilen geçici bir vize almasına imkan sağlıyor.

Yeni yasa özellikle uzaktan çalışma imkanı sayesinde faaliyetlerini seyahat ederek yürüten dijital göçebeler için vize işlemlerini kolaylaştırıyor.

Parlamento Bakanı Ana Catarina Mendes yasaya ilişkin, "Portekiz'in demografisi, ekonomisi ve kültürü için göçmenlere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Göçmenlik yasasında yapılan değişikliklerle özellikle pandemi nedeniyle zarar gören turizm sektörüne iş gücü sağlanması bekleniyor.

Turizm Bakanlığına göre, turizm sektöründe yaklaşık 50 bin çalışana ihtiyaç var.

Yasa değişikliği, parlamentoda 21 Temmuz'da mutlak çoğunluğa sahip Sosyalist Parti ve sol muhalefetin oylarıyla kabul edilmişti. Merkez sağ partisi Sosyal Demokrat Parti (PSD) oylamada çekimser kalırken aşırı sağcı Chega! (Yeter!) partisi oylamaya katılmamıştı.

Göçmenlik işlemlerinin basitleştirilmesi, Brezilya, Afrika'daki eski Portekiz sömürgesi ülkeler ve Portekiz arasında öğrenci ve işçi hareketini teşvik etmeyi amaçlayan ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu'nda (CPLP) yapılan bir anlaşmaya konu olmuştu.

Kaynak: Euronews