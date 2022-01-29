Portekiz halkı yarın sandık başına gidecek

Başbakan Antonio Costa'nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS) azınlık hükümetiyle 2 yıl iktidarda kalabilirken, 2022 bütçesinin meclisten onay almamasının ardından Portekizliler sandığa çağırılmıştı.

Demokrasi tarihinin en belirsiz seçim dönemlerinden birini geçiren Portekiz'de, 1 milyona yakın kişi Kovid-19'dan dolayı ev karantinasında bulunuyor.

Anketler, seçimlere katılan 21 siyasi partinin hiçbirinin, 230 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayacağını gösteriyor.

Başbakanlık için iki güçlü aday, PS'den Antonio Costa ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) lideri Rui Rio yarışırken, anketlere göre başa baş giden iki siyasi partinin (PSD yüzde 34, PS yüzde 33) iktidara gelmek için diğer partilerle müzakere etmesi zorunlu gözüküyor.

Sadece 3 yıllık bir geçmişi olan aşırı sağcı Chega (Yeter) partisinin 1 olan milletvekili sayısını, 7-9'a kadar çıkarması ve mecliste üçüncü büyük siyasi parti konumuna gelmesi öngörülüyor.

Siyaset uzmanları, seçimin ardından hükümetin kurulamaması ve 6 ay sonra yeniden sandığa gidilmesi riskinin bile olduğunu söylüyor.

Seçimlerdeki en büyük endişelerden biri düşük katılım olurken, salgından dolayı ev karantinasında olan 1 milyon kişinin 18.00 ile 19.00 saatleri arasında oy kullanabilecekleri açıklandı.

Portekizlilerin sandığa gitmesini teşvik etmek için 23 Ocak'ta Lizbon, Porto gibi bazı kentlerde oy kullanma işlemi yapılırken, aralarında Başbakan Costa'nın da olduğu 300 bin kişi oyunu kullandı.

Ülkede 2019'da yapılan son seçimlerde katılım yüzde 48,57'de kalırken, 24 Ocak 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım yüzde 39,49'a kadar düşmüştü.

Portekiz'de yerel saat ile 08.00'de (TSİ 11.00) başlayacak oy kullanma işlemi 19.00'da (TSİ 22.00) sona erecek.