Premier Lig'den ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli çocuğa jest

İngiltere'nin West Yorkshire kentinde Suriyeli mülteci bir çocuğun yaşıtlarınca uğradığı ırkçı saldırı sosyal medyada kısa sürede yayılınca tepkiler de gecikmedi.

Premier Lig'de forma giyen Huddersfield Town takımının kalecisi Jonas Lössl (29), bu duruma sessiz kalamadı ve attığı tweette şu ifadelere yer verdi:

Jamal'a sevgimi göstermek, onu ve ailesini Huddersfield Town AFC'nin bir maçında misafirim etmek isterim. Bunu ayarlamak için Jamal'la iletişime geçebilmeme yardımcı olabilecek birisi var mı?

Jamal'ın iki yıl önce ailesi ile birlikte Suriye'den göç ederek İngiltere'ye yerleştiği öğrenildi. Jamal'ın kız kardeşinin de daha önce aynı yerde ırkçı bir saldırıya uğradığı bildirildi.