Prens Charles, Küba'ya ilk İngiltere Kraliyet ziyaretini yapacak

İngiltere Prensi Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Mart ayında Küba'ya ilk resmi İngiliz kraliyet ziyaretini gerçekleştirecek.

İngiltere'de tahtın varisi Charles ve karısı Cornwall Düşesi Camilla, Karayipler'de çıktıkları geniş bir tur sırasında Küba'ya dört günlük bir ziyarette bulunacağını söyledi.

15 Şubat tarihinde Clarence House ziyareti doğruladı. Ziyaretin 24-26 Mart tarihleri arasında olması planlanıyor.

Kraliyet ailesinin hiçbir üyesi Fidel Castro'nun 1959 yılında Küba'da komünist devleti kurmasından bu yana ziyaret etmedi.

Camilla, Yüksek Mahkeme Başkanı Barones Hale ile gezi planları hakkında konuştu. Daily Mail'e göre konu ile ilgili açıklama yapan Hale, “Karayipleri ziyaret edecekler” dedi . “Sadece Anglo Karayiplerine gitmiyorlar, Küba'ya da gidiyorlar." dedi.

Hale, “[Camilla] Küba’ya gitmeyi dört gözle bekliyor” dedi. “Kraliyet ailesinin üyelerinin Küba'yı ziyaret etmesi oldukça büyük bir olay olacak. Müziği çok sevdiğini ve mimariye ilgi duyduğunu söyledi. Yemek konusunda pek emin olmadığı konusunda bir açıklama yaptı.” (Küba mutfağı ünlüdür - Düşes, deneme şansına sahip olduktan sonra ısınacaktır.) açıklamasında bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net