Prens Harry'deden "Örümcek Adam" sürprizi

38 yaşındaki Harry, ebeveynleri ölen asker çocuklarını destekleyen bir vakıf olan Scotty's Little Soldiers'ın (Scotty'nin Küçük Askerleri) yıllık geleneksel Noel partisi için bir video çekti.

Vakfın bu yılki partisinin teması "Kahramanlar ve Kötüler" olarak belirlendi. Prens Harry de bu konsepte uyarak Örümcek Adam kılığına girmeyi seçti.

Annesi Prenses Diana'yı 12 yaşındayken kaybeden Harry, çocuklara şu mesajı verdi:

Noel, sevdiklerimizi gerçekten ama gerçekten çok özlediğimiz bir dönem ve bu çok normal. Ama aynı zamanda ebeveynlerimiz olmadan eğlendiğimiz için suçluluk hissetmek de mümkün.

Kendisi de artık baba olan Harry, şöyle devam etti:

Ama sizi temin ederim ki ebeveynlerimiz bizim her zaman eğlenmemizi isterdi, bu yüzden suçluluk hissetmeyin. Çok iyi vakit geçirmeye hakkınız var, özellikle de Scotty's Little Soldiers topluluğuyla birlikte.

Videonun devamında Örümcek Adam maskesini çıkaran Harry, "Çıkın, çok iyi zaman geçirin ve Noel'i kutlayın" diye ekledi.

Çocuklar, Harry'nin videosuna olumlu tepkiler verdi.

Babasını 2018'de kaybeden 12 yaşındaki Emily Reynolds, etkinliğin basın bülteninde şu ifadeleri kullandı:

Bizimle aynı deneyimi yaşamış birinin bizi düşünmesi çok hoş. O sadece sempatik olmaya çalışan biri değil. Ebeveynsiz büyümenin ne demek olduğunu bilen birisi.

Henüz 9 haftalıkken babasını kaybeden 15 yaşındaki Ben O'Donnell da "Prens Harry'nin Örümcek Adam kostümü giymesi harika! Belki bir sonraki Örümcek Adam o olur!" diyerek heyecanını belirtti.

Prenses Diana, 1997'de trajik bir araba kazasında hayatını kaybetmişti.

Prens Harry annesini kaybettikten sonra zor zamanlar geçirdiğini sık sık dile getirmişti. 2020'de katıldığı bir etkinlikte bu travmayı atlatmak için üç yıl terapiye gittiğini söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe