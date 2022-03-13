Prens Harry'den Kraliçe II. Elizabeth'e saygısızlık

Prens Harry'nin, büyükbabası Prens Philip için düzenlenecek anma törenine katılmayacağını söyleyerek büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth'e saygısızlık ettiği öne sürüldü. Sussex Dükü'nün haberi kamuoyuna açıklamadan sadece 15 dakika önce Kraliçe'ye bildirdiği iddia edildi.

Kraliyet ailesine dair gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Angela Levin, Prens Harry'nin bu tavrıyla büyükannesini "hiçe saydığını" söyledi.

37 yaşındaki Sussex Dükü, 9 Nisan 2021'de 99 yaşındayken hayatını kaybeden Prens Philip için 29 Mart'ta gerçekleştirilecek töreni kaçıracağını cuma doğruladı.

Prens Harry törene katılmama nedeninin güvenlik endişesi olduğunu belirtti. Sussex Dükü ve eşi Meghan Markle, Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Britanya devletinin sağladığı koruma hakkından mahrum bırakılmıştı.

Prens Harry adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sussex Dükü mart sonunda Birleşik Krallık'a dönmeyecek ancak büyükannesini en kısa sürede ziyaret etmeyi umuyor.

Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle, ABD'ye yerleşmişti ve çift, şu an iki çocuklarıyla birlikte Kaliforniya eyaletinde yaşıyor.

The Sun'a konuşan Kraliyet kaynakları bu kararla Kraliçe II. Elizabeth'in, torunu Harry'nin kızı Lilibet Diana'yı göremeyeceğini söyledi.

95 yaşındaki Kraliçe, 4 Haziran 2021'de doğan Lilibet'i hiç görmedi.

Prens Harry'nin biyografisini yazan Kraliyet uzmanı Angela Levin ise Sussex Dükü'nün tercihini şöyle değerlendirdi:

Prens Philip'i küçük düşürdü ama aslında Kraliçe II. Elizabeth'i hiçe saydı. Muhtemelen aynı bahaneyi Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarından kurtulmak için de kullanacak.

Levin'in bahsettiği kutlamalar 2 ve 5 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan Prens Harry şu an kurucusu olduğu Invictus Game Foundation'ın bu yıl Hollanda'nın Lahey kentinde 16 ve 22 Nisan'da düzenlenlediği Invictus Oyunları'na hazırlanıyor.

2020'de düzenlenmesi gereken etkinlik Kovid-19 nedeniyle iki yıl gecikmeli gerçekleşecek.

Kaynak: Independent Türkçe