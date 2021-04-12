Prens Philip'in ailesinden açıklamalar

Prens William, yazılı açıklamasında, Prens Philip’in olağanüstü biri olduğunu belirterek, “Büyükbabamın bir asırlık hayatı ülkesine, İngiliz Milletler Topluluğu'na, eşine, Kraliçe'ye ve ailesine hizmetle tanımlanmıştır. Büyükbabamı özleyeceğim. Fakat biliyorum ki o işimize devam etmemizi isterdi." ifadelerine yer verdi.

Prens Harry ise yaptığı yazılı açıklamada, büyükbabasının onurlu bir hizmet adamı ve çok iyi bir espri anlayışına sahip olduğunu kaydetti.

Prens Harry, "Nevi şahsına münhasır biriydi. Ciddi şekilde keskin bir zekası vardı. Çekiciliği ile konuştuğu salonda dikkatleri üstünde toplardı." ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth’in oğlu Prens Andrew ise daha önce daha önce yaptığı açıklamada, Prens Philip’in hayatını kaybetmesinin Kraliçe’nin hayatında büyük bir boşluk bıraktığını söylemişti.

Tahtın bir numaralı varisi Prens Charles ise "Babam, son 70 yılda Kraliçe'ye, ailemize, ülkeye ve tüm İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine dikkate değer ve özverili şekilde hizmet etti." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirilecek.

Prensin Philip'in naaşının defin töreni 17 Nisan'da yerel saatle 15.00'te Prens Philip’in hayatını kaybettiği Windsor kalesindeki St. George's Şapeli'nde yapılacak.

Resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiği ülkede ulusal yas, törenin tamamlanmasına kadar devam edecek.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilecek tören 30 kişiyle sınırlı tutulacak, törene davet edileceklerin listesi 15 Nisan'da duyurulacak.

Prens Philip'in cenaze töreni televizyonlarda canlı yayımlanacak ve törenin yapılacağı saatte tüm ülkede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Prens Philip'in hayatı

10 Haziran 1921'de dünya gelen Philip'e doğumunda "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanı verildi.

Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edilen Philip, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanmasına katıldı.

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. Prens Elizabeth ve Philip, 20 Kasım 1947'de evlendi.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından "Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu" unvanları verildi. Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken Philip de "komutan" rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de "İngiliz Prensi" unvanını aldı.

Çiftin Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, ona nereye giderse eşlik etti.

Gelenekçiliği dolayısıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamakta zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Philip'in, buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip, bilim, teknoloji ve vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.