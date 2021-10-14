Prens William: 'Kafanızı uzaya değil çevre problemlerine çalıştırın'

İngiltere Prensi William uzay turizmi yarışına giren milyarderleri hedef alarak dünyanın en parlak zekalarının bunun yerine dünyanın karşı karşıya kaldığı çevre problemlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

BBC'ye verdiği röportajda Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson'a atıfta bulunan William, bu parlak zekaların yaşanacak başka gezegenler aramak yerine 'elimizdeki gezegeni tamir etmeye çalışmalarının' daha iyi olacağını belirtti.

Musk sık sık Mars'a seyahat ve burada kurmayı hedeflediği koloni projesinden bahsederken Bezos da temmuzdaki ilk uçuş öncesi bunun uzaya inşa edilecek yolun bir parçası olduğunu belirterek "böylece çocuklarımız ve onların çocukları kendilerine bir gelecek inşa edebilecekler," demişti.

Çevresel konularda babası Veliaht Prens Charles'ın yolundan giden Prens William "Umarım bir kuşak daha bu çevre konularını gündeme taşımak zorunda kalmaz. Eğer 30 yıl sonra George'un (en büyük oğlu) da aynı şeyleri söylemesi benim için bir felaket demek çünkü o zaman çok geç kalınmış olacak," ifadelerini kullandı.

İskoçya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Konferansı COP26'da ardık somut adımlar atılmasını isteyen William "Artık büyük ve zekice laflara ve yetersiz aksiyona tahammülümüz yok," ifadelerini kullandı.

Bu konuda prensin kendi adımı Earthshot Ödüllerini başlatmak oldu.

Buna göre dünyadaki çevresel sorunlara bulunan yeni teknoloji ve politikalara her yıl ödül verilecek. Bu yıl ödülün ilk 5 kazananı pazar günü açıklanacak ve her biri 1 milyon sterlinlik destek alacak.

Kaynak: Euronews