Prens William ve Prens Harry'nin cenazede ne konuştu?

Dudak okuma uzmanları tüm dünyanın yakından takip ettiği Prens Philip'in cenazesinde uzun zamandır ilk kez bir araya gelen Prens William ve Prens Harry'nin ne konuştuğunu ortaya çıkardı.

Page Six'in haberine göre Prens William, büyükbabasının cenazesinde kardeşine törenin "harika" olduğunu söyledi. İkili arasındaki diyaloğu inceleyen dudak okuma uzmanları Prens Harry'nin abisinin ifadesine, "istediği gibiydi" cevabını verdiğini belirtti.

Prens Harry'nin ABD'ye taşınmasından bu yana birlikte görülmeyen kardeşler, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenazesinde birkaç dakika dostça sohbet ederken görüldü. İkili tören sonrasında kapalı kapılar ardında babaları Prens Charles'la birkaç saat geçirdi.

Uzmanlara göre her ikisi de maskelerini çıkardığında 38 yaşındaki Cambridge Dükü, 36 yaşındaki kardeşine, "Evet harikaydı, değil mi" dedi.

Express'in bildirdiğine göre Prens William sonrasında kardeşine, "Kesinlikle güzel bir törendi, ah, o müzik…" ifadeleriyle törene dair düşüncelerini söyledi.

Görünüşe göre Prens William'ın kardeşiyle yan yana yürümek istememesi nedeniyle Prenses Anne'in oğlu ve kuzenleri Peter Philips aralarına girmiş.

Kısa süre önce töreni değerlendiren beden dizi uzmanı Judi James de şu ifadeleri kullanmıştı:

Törenin en unutulmaz anları Kraliçe'ye aitti, izole biçimde oturduğu şapelde başını çok aşağı eğmişti. Yüzü şapkasıyla tamamen kapatılmıştı. Şapele girmeden önce durup arkasını döndüğü bir an vardı ve sanki tek başına içeri giremeyecekmiş gibi inanılmaz derecede dokunaklı görünüyordu. Kendisine eşlik edenlerin arkasında olduğuna dair güvence için dönmüş gibiydi.

James, yas tutmasına rağmen Kraliyet ailesinin en canlı üyesinin Kraliçe II. Elizabeth olduğunu ve Prens Harry'nin davranışlarının gergin hissettiğine işaret ettiğini belirtmişti.

Kaynak: Independent Türkçe