Protestocu çiftçiler bakanın evine saldırı girişiminde bulundu

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Doğa ve Azot Bakanı van der Wal'ın Hierden'deki evinin önünde toplanan bir grup çiftçinin traktörlerle polis barikatını aşmaya çalışarak bir polis aracını kullanılamaz hale getirdiği açıklandı.

Açıklamada, çiftçilerin bir gübre tankerini van der Wal'ın evinin önüne boşalttığı kaydedildi.

Polis amiri Willem Woelders'in "Protestocular çizgiyi açıkça aştı." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, Bakan'ın evinin önünde toplanılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Polis gün boyunca devam eden gösterilerde kullanılan havai fişeklerin ve yol kenarlarında yakılan ateşlerin güvenliği tehdit ettiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Hollanda'nın farklı kentlerinden binlerce çiftçi, hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto için yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla 22 Haziran'da Gelderland bölgesindeki Stroe köyünde toplanarak büyük bir gösteri düzenlemişti.

Haftalardır hükümetin iklim politikaları kapsamında doğal alanlardaki nitrojen olarak bilinen azot salınımı azaltılma politikalarını protesto eden çiftçiler, son olarak Doğa ve Azot Bakanı van der Wal'ın Hierden'deki evinin önünde gösteri düzenledi.

Hükümetin azot salınımı için inek, domuz ve tavuk sayısında kısıtlamalar getirmesine karşı çıkan çiftçiler otoyolları kapatma eylemleri gerçekleştirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius çiftçilerin şiddet eylemlerini kınarken çiftçilerin rahatsızlığının farkında olduğunu fakat azot salınımını azaltmayı hedefleyen politikaların gerekli olduğuna değinmişlerdi.