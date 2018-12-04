Protestolar Macron'a ziyaretini erteletti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5-6 Aralık'ta Sırbistan'a yapacağı ziyareti, ülkesindeki protestolar nedeniyle erteledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, düzenlediği basın toplantısında, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştüğünü belirterek Fransa'da devam eden protestolar nedeniyle Macron'un Belgrad ziyaretini ertelediğini söyledi.

Vucic, "Maalesef ülkesindeki iç sorunlar ve mevcut durum nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron ülkemize yapacağı ziyareti birkaç hafta sonraya ertelememizi rica etti." ifadelerini kullandı.

Fatura ağır oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın 3 ila 4 milyon avro olduğubelirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon avroluk hasara neden oldu.

Haberlerde, bu miktarın, 24 Kasım'daki gösteriyle kıyaslandığında 3-4 kat daha fazla olduğu ve ateşe verilen araçların maliyetinin henüz hesaplanmadığı kaydedildi.

Champs-Elysees'de 24 Kasım'da düzenlenen eylemlerde esnafın toplam kaybının 8 milyon avro olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü markaların mağazaları, pastaneler ve otomobil galerilerinin bulunduğu caddede esnaf, gösteriler nedeniyle kepenk kapatmış, bazı iş yeri ve ATM'ler de yağmalanmıştı.

Protestolar

Ülke genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Göstericiler, Paris caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Eylemciler, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüşmüş durumda.

Gösterilerde çıkan olaylarda, şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı ve bin 424 kişi gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 00:05