Putin'den ikinci Kovid-19 aşısı müjdesi!

Başkent Moskova'daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve "Sputnik V" adı verilen Kovid-19 aşısı, Ağustos ayının başında Rusya tarafından tescil edilmişti. Bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan aşı, dünyada tescil edilen ilk Kovid-19 aşı olarak kayıtlara geçmişti.

Bugün yeni bir açıklama yapan Putin, Eylül ayında Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı geliştirileceğini açıkladı. Putin, "Eylül ayında başka bir aşı daha hazır olacak. Aşı, Novosibirsk'teki Vector Enstitüsü tarafından geliştiriliyor" dedi.

KAYNAK: HABER7