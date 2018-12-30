Putin'den Türkiye açıklaması

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl için tebrik mesajı gönderdiği açıklandı.

Vladimir Putin, "Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." diye konuştu.

Kaynak: www. dunyabulteni.net, AA

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2018, 13:32