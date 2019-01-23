Putin-Erdoğan görüşme öncesi ABD askeri açıklaması

Rus Dışişleri'nden Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib açıklaması yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD’nin Suriye’den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz. " denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İdlib’deki El Nusra kontrolü hakkında uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durum hızla kötüleşiyor” denildi. Rus Dışişleri, “İdlib neredeyse tamamen Nusra’nın kontrolü altında” ifadelerini kullandı.

İdlib nasıl Nusra'ya geçti ?

Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2018’de yapılan anlaşma, Suriye ordusunun İdlib’e askeri harekâttan vazgeçmesi karşılığında bir güvenli bölge oluşturulmasını ve militanların buradan çekilmesini öngörüyordu. Rusya ve Türkiye garantör olmuştu. Ancak 2019’un ilk günlerinde, El Nusra ile bölgedeki silahlı gruplar arasında çatışma çıkmış, bir haftadan uzun süre devam eden çatışmalar sonrasında İdlib’de kontrol El Nusra’ya devredilmişti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, 14:52