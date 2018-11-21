"Putin gibi çok param olsa Rusya'yı satın alırdım"

"Eğer Putin gibi çok param olsaydı, Rusya'yı onlar için alırdım. Yani sonunda orası Ukrayna'ya aitti"

Bu sözler 2014 yılındaki Ukrayna’nın ‘Meydan Devrimi’nin sembolik isimlerinden Ruslara esir düşen eski helikopter pilotu, şimdilerde milletvekili Nadiya Savchenko'nun.

Savchenko Gordon gazetesi için 16 Kasım'da yazdığı makalede ilginç iddialarda bulundu.

"Ukrayna ve Rusya arasındaki acı verici bağımlılık var. Ukrayna medyasında sürekli Rusya'ya karşı kendimizi nasıl savunacağımız hakkında sözler ve tartışma yapılıyor. Ona kendini savunma tekniklerini öğretmeniz gerekse de, tacize uğramış bir kadına sürekli tacizcisini hatırlatmak gibi.

Ve Rus medyasında hatırlayın, sürekli olarak "Ukrayna hakkında ne tartışacağız?" tavrı var. Sürekli olarak dövdüğü kadının, ayrılmak için güç ve cesaret toplamasına karşı, bir köylünün hasta egosunu tekrar etmesi gibi bir tavır.

Rusya'yı kendim için alırdım

Çoğu zaman medyada sorular vardır: "Putin hakkında ne düşünüyorsunuz?" veya "Putin'e ne derdin?" Trump, Merkel veya Macron'dan daha sık bu sorulur. Eğer Putin gibi çok paran varsa, onlarla ne yaparsın? Ne harcıyorsun? Cevabım net: Rusya'yı kendim için alırdım!

Neden böyle? Evet, Rusya nihayetinde Ukrayna'ya aitti. Tüm doğalgazları, zengin nehir deltaları ve su havzalarıyla bütün Taiga ormanları, Sibirya petrol yatakları, Yakutya pırlantaları ile Rusya'yı satın alacağım.

Putin'in derdi düşman edinecek denginin olmayışı

Bazı nedenlerden ötürü, Putin'in acısının farklı olduğunu düşünüyorum - dünya liderleri arasında ya bir dost ya da onun bütüngücüne eşit düşmanı göremez. Ve bundan dolayı, istediği gibi muhteşem bir şekilde tarihe adını yazdıramaz. Isırmayan "pug köpekleri" tarafından rahatsız edilir. Yaptırımlardan kişisel olarak, ne soğuk ne de açlık hissetmiyor. Soğuk ve açlık içindeki halkı, ölümüne kadar ona hizmet etmeyi bırakmayacak. Ve bunu biliyor. Rusya, Sovyet cumhuriyetleri ya da Avrupa devletleri birliği değildir ve birçok insanın umut ettiği gibi, çöküşten önce sarsılmaz.

Putin'in zekası Hitler gibi tehlikeli

Bir imparatorluk sadece kırılabilir veya fethedilebilir, ancak gevşemez. Sadece bir devrim bir imparatorluğu içeriden yok edebilir, ancak devrimin kendisi imparatorluğu yeniden canlandıracaktır. Rusya için bu, tek bir tiranın yaşamından daha uzun süren doğal bir döngüdür. Putin, yaşamı boyunca Rus İmparatorluğu'nun bu varoluş döngüsünün zirvesine ulaşmak istiyor. Ve tam da bu onun şeytani dehasının Hitler'in zamanında olduğu gibi tehlikeli olmasıdır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net