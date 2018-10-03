Putin İdlib anlaşmasını İran desteğiyle sürdürecek

Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası forumuna katılan Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulup terörist grupların bu bölgeden uzaklaştırılmasını öngören anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında, İdlib'de tampon bölge oluşturulmasına ilişkin Türkiye ile vardıkları anlaşma hakkında, “Kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda aktif çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Putin, çalışmaların İran'ın desteğiyle devam ettirileceğini kaydetti.

Putin, Suriye'den çekilmesi gereken üçüncü taraflar arasında Rus güçlerinin de bulunup bulunmadığı sorusuna ise “Evet, Suriye hükümetinin bunu kabul etmesi halinde, Rusya da bu güçlere dahil” yanıtını verdi.

ABD’nin, Suriye’de yasadışı bir şekilde bulunduğunu belirten Putin, “ABD, Suriye’de bulunarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ihlal ediyor.” diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatına da değinen Putin, “Bu, bölgede kan dökülmesini önleyen çok iyi bir anlaşma. Rusya ve Türkiye, İran’ın desteğiyle bu anlaşmayı hayata geçiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi'de bir araya gelerek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesin korunması konusunda mutabakata varmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 16:11