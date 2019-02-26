Putin'in konuşmak istemediği konular

Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in basın ve halk önüne çıkarak açıklama yaptığı konuşmalarda kısa cevaplarla geçiştirdiği ülkenin dış politikası, Moskova hükümetinin özellikle gündemden uzak tutmaya çalıştığı ama önemli uluslararası meselelere kısaca göz atmak gerekiyor.

Ukrayna’da 31 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimleri

Bu istisnalar listesinin başında, beş yıl önce Kırım'ı ilhak ederek, Donbas'ı işgal ederek ve Kiev'e karşı “saldırganlık” kampanyası sürdürerek Rusya'nın en önemli komşusu olan Ukrayna ile ilişkilerde yaşanan durgun bir kriz güncelliğini koruyor. Rus propagandası, yaklaşmakta olan seçimlerdeki kampanyasını baltalamak isteyen Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'ya durmaksızın saldırıyor. Rusya batı destekli olması sebebiyle egemenlik mücadelesi verdiği Ukrayna’da 31 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerini de yakın takibine almış durumda.

Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım, 18 Mart 2014'te Rusya tarafından ilhak edildi. O tarihten beri yarımadada Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol federal şehri olmak üzere iki federal birim bulunuyor.

Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri savaşıyor.

Putin'in tehdit sessizliği..

Uluslararası protestolara meydan okuyan Rus makamları, geçtiğimiz Kasım ayında Kerç Boğazı yakınındaki deniz çatışmalarından sonra 24 Ukraynalı servis üyesini cezaevinde tutmaya devam ediyor. Ukrayna, yeni bir Rus taarruzunun daimi tehdidi altında yaşıyor ve Putin'in sessizliği, çıkmaza girmeyen müzakereler durumunda tehdit oluşturuyor.

ABD - Avrupa ve Rusya

Putin, ABD ve Avrupa ile küresel veya bölgesel sorunları ele almak için potansiyel olarak işbirliği yapma konusunda hiçbir şey söylemedi, ancak silah kontrol konusunda uzun süre ayrıntılı bilgi verdi ve yine de ülkesinin “mucize silahı” projeleri konusunda övündü. ABD Başkanı Donald Trump'a yüksek tonda eleştirilerini yöneltmekten de geri durmadı.

Kuzey Kore ve Rusya

Moskova’nın Kuzey Kore sorununun çözümüne katkıda bulunacak hiçbir şeyi olmadığı çok açık. Rusya, ABD’nin hedeflediği petrol üretim kesintileri konusundaki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile kartel düzenlemesinin sürdürülmesi dışında, ticaret rejimlerinin karmaşık bir şekilde yeniden yapılandırılmasında da bir önemi yoktur.

Venezuela ve Rusya

Rusya'nın paydaş rolü üstlenmeye çalıştığı krizlerden biri Venezüella'da ortaya çıkıyor, ancak Nicolás Maduro’nun rejimine verdiği zararları uluslararası itibarını desteklemekten ziyade desteğini “ilkeli” seviyede tutuyor.

Suriye - İran - Türkiye

Putin Suriye’yi, yalnızca muhalif savaşı yönetmek için inşa edilen üçlü Rusya-Türkiye-İran eksenine atıfta bulunmaktan kaçınmak üzere Rus subay kolordu için bir eğitim alanı olarak belirtti. Kremlin, Suriye’de ilan edilen ancak anlaşılmayan Rus “zaferinin” evde popüler olmadığı ve yerel sosyal programlar için yeni fonlar vaat ederek masraflarını gizlemeye çalıştığının farkındadır.

Bu arada, üç "stratejik ortak" arasındaki anlaşmazlık tüm diplomatik kamuflajlara rağmen açıkça görülüyor; bu yüzden, kazanılan başarının değerini almak yerine, Kremlin yeni bir düşmanlık tırmanışı riskini olası olarak düşünmek zorunda.

Suriye'de Türkler ile Kürtler arasında mücadeleden uzak durabiliyor ama İsrail ile İran arasında sıkıştı

Suriye'deki Rus kuvvetleri, Türkiye ile Kürtler arasındaki biraraya getirme mücadelesinden uzak durabiliyor, ancak İsrail ile İran arasındaki çatışmalara maruz kalıyorlar. Moskova bu tuzaktan giderek daha rahatsız oluyor.

Kuzey Kafkasya ve Rusya

Rekor düzeyde bir TV izleyicisi çeken Putin'in konuşmasında yer bulamayan diğer bir konu ise ülke içindeki terör saldırıları idi. Rusya'da, özellikle de silahlı çatışmaların haftada bir kez meydana geldiği Kuzey Kafkasya'da terör saldırıları televizyon kanallarında neredeyse hiç gösterilmiyor.

İngiltere - Skripal ve Rusya

Rus özel servisleri tarafından geçen yıl yaşanan Skripal olayı hala netleşmedi. Rusya ölümcül bir sinir gazı kullanarak İngiltere'deki eski casus Sergei Skripal'e suikast düzenlemek ile suçlanarak Batı tarafından yeni yaptırımlar ile köşeye sıkıştırılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 14:25