Putin İngiltere ile yeni bir sayfa arayışında

Rusya Devlet Başkanı Putin, Brexit konusunda İngiltere Başbakanı May’a destek verdi. Putin’in iki ülke arasında son dönemde gerilen ilişkileri yeniden toparlamak istediği belirtiliyor.

Putin İngiltere ile yeni bir sayfa arayışında

Rusya’da sene sonu basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vladimir Putin, Brexit referandumu ile ilgili  Brexit'in uygulanmaması “doğrudan demokrasiyi” reddetmek

olurdu” dedi. Putin, “Referandum oldu. Ne yapılabilir? Referandumda ifade edildiği gibi milletinin iradesini yerine getirmeli. Ya da bu bir referandum değil” diyerek sözlerine devam etti.

İngiltere ile Salisbury olayı sonrası ilişkilerde çok kötü günler yaşandığını kabul eden Putin, Theresa May’in uzlaşmaz tavırlarına karşın ‘zeytin dalı’ uzattı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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