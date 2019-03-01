Putin, Küçük Yeşil Adamlar'a teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetleri personeline, Kırım’ın işgali ile Suriye’deki askeri operasyonlar için teşekkür etti.

Rusya’da Putin’in kararıyla 2015 yılından beri her yıl 27 Şubat günü kutlanan “Özel Harekat Kuvvetleri Günü” vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Putin, profesyonel askerleri bu özel gün dolayısıyla tebrik ederek, “Beş yıl önce, Özel Harekat Kuvvetleri askerleri ve komutanları, Kırım ve Sivastopol’da (Akyar) barışı korumak için her şeyi yaptı.(!)” ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya’nın igali altında bulunan Kırım’da, 2014 yılının Şubat ayında Kırım’ı işgal eden, kıyafetlerinin rengi nedeniyle “yeşil adamlar” ya da (müstehzi bir ifadeyle) “kibar insanlar” olarak da adlandırılan Rus özel kuvvetleri askerlerinin Kırım sakinlerini, “tarihi referandumda özgür ve bağımsız bir seçim yapmalarını kimsenin engellememesi için şiddetten, cezalandırıcılardan koruduğunu” iddia etti.

Devlet Başkanı kararnamesinin metninde söz konusu günün kaydedilmesi nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, basında bu tarih, Kırım’da 27 Şubat 2014’te meydana gelen ve Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin başlangıcı olarak kabul edilen olaylarla ilişkilendiriliyor.

Rus askerleri (kıyafetlerinin rengi nedeniyle “yeşil adamlar” olarak adlandırıldı) Kırım’a, ilk olarak 20 Şubat tarihinde girdi. Ukrayna Parlamentosu, resmi düzeyde 20 Şubat 2014 tarihini Kırım ve Sivastopol’ün Rusya tarafından işgalinin başlangıç tarihi olarak kabul etti.



Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 2014 yılının Mart ayında düzenlenen sözde referandumda Kırım sakinlerinin yarımadanın Rusya’ya bağlanması konusunda iradesini özgürce tecelli ettiği ileri sürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve dünyanın birçok ülkesi, Kırım’da yapılan sözde “kendi kaderini belirleme referandumunun” sonuçlarını kabul etmeyi reddetti. Ukrayna, Kırım’ı geçici olarak işgal edilen bölgesi olarak kabul ediyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı