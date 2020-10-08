Putin safını açıkladı: Azerbaycan'la savaş Ermeni topraklarında değil

Ermenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'na saldırı düzenlerken Azerbaycan ordusu çok sert karşılık verdi. Ermeni işgali altında bulunan Karabağ topraklarına operasyon düzenleyen Azerbaycan büyük ilerleme kaydetti.

Çatışmalarla ilgili ne diyeceği merak konusu olan Rus lider Vladimir Putin, konuyla ilgili, ""Rusya'nın bazı anlaşmalar gereği Ermenistan'ı savunma hükümlüğü var ancak Azerbaycan'la savaş Ermeni topraklarında değil" açıklamasında bulundu. Paşinyan'ın başta saldırgan tutumu aldığı darbeler neticesinde yerini yardım çığlıklarına bırakırken Putin'in bu açıklaması Azerbayan'ın ne derece haklı olduğunu da gözler önünde serdi.

Kaynak: Haber 7