Putin şartını ve önerisini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridorunun yeniden açılabilmesi için gerekli olan şartını açıkladı.

Putin, Rus tahıl ürünlerinin de engelsiz bir şekilde ihraç edilmesi şartıyla koridorun yeniden açılmasına müsaade edeceklerini söyledi.

"ÜRÜNLERİMİZ TÜRKİYE'DE İŞLENSİN, ORADAN SATILSIN"

Tarım alanında fiyatların daha dengeli seviyeye gelmesini istediklerini belirten Putin, "Tahıl koridorunu canlandırmak istiyoruz, bunu yapacağız. Bir şartla yapacağız. Tarım ürünlerimizin de engelsiz şekilde denize çıkmasını istiyoruz." dedi.

Vladimir Putin, "Bizim tahılımızın önce Türkiye'de işlenmesi, ondan sonra ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyoruz. Tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesi lazım." diye konuştu.