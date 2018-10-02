Putin Sırbistan'ı yakın takipte

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Moskova'da bir araya gelerek Balkanlar'ı ve tarihi müttefiklikleri konusunu görüştü.

Putin, Kremlin Sarayı'ndaki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve yatırımların arttığına dikkat çekerek, “Bölgedeki durum ile ilgili olarak da görüşmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"Batı Balkanlar'da durum sıkıntılı"

Uluslararası hukukun korunması ve Sırbistan’ın hayati öneme sahip ulusal ve devlet çıkarları hususundaki pozisyonundan dolayı Putin’e teşekkür eden Vucic, “Batı Balkanlar'da durum çok sıkıntılı. Barış ve istikrarı destekleme, uzlaşmaya varma arzumuza rağmen Sırbistan devlet olarak her gün pek çok provokasyonla karşı karşıya." dedi.

"Kosova'da çözümden uzağız"

Vucic, Kosova meselesinde çözümden çok uzak olduklarını belirterek, askeri tarafsızlığı korumayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:10