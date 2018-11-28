Putin Trump'la görüşmeyi umuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la ticaret engelini görüşmek istediğini ve genel olarak Trump'ın pozitif bir eğilimi olduğunu ifade etti. Putin ayrıca ABD ile iş birliğine açık olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile görüşmeyi umduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'la ticaret engelini görüşmek istediğini ve genel olarak Trump'ın pozitif bir eğilimi olduğunu ifade etti. Putin ayrıca ABD ile iş birliğine açık olduğunu söyledi.