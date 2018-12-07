Putin ve Çipras Moskova'da biraraya geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Moskova'da diplomatik krizin ardından ilk baş başa görüşmelerini gerçekleştirecek.

Çipras'ın Moskova ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Bu ziyaret özel, zira ikili ilişkilerdeki türbülanslı dönemi sona erdirme amacı taşıyor" dedi.

Her iki tarafın erdemli hareket ederek Çipras'ın Moskova'yı ziyaret etmesi yönünde bir karar aldığını kaydeden Uşakov, iki ülke arasındaki ilişkilerde görülen bu olağandışı durumu sona erdirmek istediklerinin altını çizdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Çipras, ortak gaz transit projeleri de dahil ekonomik ilişkilerdeki tüm konuları ele alacak. Taraflar, bölgesel ve uluslararası konuları da istişare edecek.

Yunan tarafından yapılan açıklamada, Çipras'ın Rusya'da Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesini gündeme getireceği belirtilmişti.

Çipras, Moskova ziyareti kapsamında Başbakan Dmitriy Medvedev'le de bir görüşme yapacak.

Ne olmuştu?

Yunanistan, temmuzda iki Rus diplomatı sınırdışı etmiş ve iki Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmişti. Bu gelişme sonrası Çipras'ın Moskova'ya planladığı ziyaret iptal edilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Ağustos'ta Yunanistan'a karşı yaptırım kararı almıştı.

Çipras, 9 Eylül'de Yunanistan'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme konusu üzerinde çalıştığını ve bu yıl içinde Moskova'ya gitmesi için davet aldığını söylemişti. Çipras, iki ülkenin diplomatlarının ziyaret üzerinde çalışma gerçekleştirdiğini, tarafların bir dizi alanda işbirliğini güçlendirmek için ilişkileri normale döndürmek istediğini belirtmişti.

Kaynak: Sputnik